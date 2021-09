Aim assist kazí hru. Streameři se dohadují, jestli je na střílečky lepší gamepad nebo myš

Je to letitý konflikt. Je na first person akce lepší klávesnice a myš a jejich bezkonkurenční rychlost a přesnost, nebo si hráči lépe vychutnají střelbu s gamepadem a jeho spouštěmi, které například na současném PS5 ovladači DualSense poskytují adaptivní odpor?

Mohlo by se zdát, že v profesionální a soutěžní sféře bude tento spor mít naprosto jednoznačnou odpověď, ale není tomu tak. Dr. Disrespect se nedávno na Twitteru negativně vyjádřil k aim assistu, tedy pomocnému doměřování na gamepadu ve hrách, jako je Call of Duty: Warzone nebo Apex Legends.

Slavný streamer zmínil, že v době, kdy se cross-platform multiplayer stává standardem, je třeba začít tento problém řešit, protože hráči s ovladačem mají nespravedlivou výhodu. Vývojáři by podle něj měli z vyvážení hratelnosti mezi ovladačem a K+M udělat prioritu.

With cross play becoming the norm for FPS games, aim assist is becoming a huge issue.



We need some devs prioritizing balance between the two inputs.



I’m gonna break something.