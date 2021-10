Asmongold chce mít maximální úroveň v New World co nejrychleji. Důvod vás zarazí

Streamer s přezdívkou Asmongold je odborníkem na hraní MMORPG. Svou kariéru započal hraním legendy jménem World of Warcraft, letos v červenci zabrousil do Final Fantasy XIV a v současnosti se samozřejmě nemůže věnovat ničemu jinému, než ještě žhavé novince New World.

V onlinovce od Amazonu se snaží dosáhnout nejvyšší úrovně postavy co nejdříve, důvodem ale není možnost dostat se rychle k tomu nejlepšímu vybavení, jak byste mohli čekat. A nejde ani o věc osobní cti.

Na otázku, jak si užívá progres, odvětil, že nudu očekává už v průběhu tří dalších levelů. Důvod jeho spěchu je zarážející, říká totiž, že se chce na level 60 dostat proto, aby si mohl začít stěžovat že ve hře není žádný obsah.

V současnosti tak kvůli levelování opakuje stále stejných pět questů pořád dokola a grinduje, aby měl průchod co nejdříve za sebou a dle svých slov mohl říct, že hra nestojí za nic. Jedná se o relativně kuriózní důvod, zejména s přihlédnutím k tomu, že je New World na trhu teprve zhruba týden, na nudu by tedy ještě rozhodně neměl být čas.

Masivní online RPG chtějí hráče zabavit na dlouhé měsíce, potažmo roky, ostatně nejslavnějšímu zástupci žánru, tedy WoW, už moc nechybí do završení úctyhodných dvou dekád na trhu. K udržování popularity mu ale pomáhají pravidelná rozšíření, která velmi pravděpodobně čekají i New World, tedy pokud jeho hráči budou trpělivější než Asmongold.