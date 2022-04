Astro se vrací k profesionálnímu hraní Rainbow Six Siege po pauze zaviněné rakovinou

Britský profesionální hráč Rainbow Six Siege Reece Lambert, známý pod přezdívkou Astro, musel letos v lednu přerušit kariéru, protože mu lékaři identifikovali lymfom v krku. O zprávu se s herní komunitou podělil na Twitteru a oznámil, že si od kompetitivního hraní dává pauzu, aby se mohl věnovat své léčbě.

Nyní se ale na stejné sociální síti znovu přihlásil o pozornost a oznámil, že se ke hře vrací a podepisuje smlouvu s týmem Viperio. V něm bude působit spolu s irským, švédským, dvěma polskými a jedním britským spoluhráčem v rámci Rainbow Six Siege Northern Premier League.

Excited to be back playing again with a team, still slowly getting back into siege but the lads have been super supportive with everything. More good news soon! https://t.co/xOJ0caIYjt