Během hraní New Worldu na streamera zaútočila skutečná veverka

Streameři a tvůrci obsahu na internetu musejí být na různé prekérní situace zvyklí. Občas zradí technika, občas na ně někdo přichystá kanadský žertík a jindy se musejí vypořádat třeba s nelibostí sousedů. Nejhorší jsou ale situace, když se přímo ve videu objeví nezvaný návštěvník.

A nemusí to být zrovna nicnetušící partnerka, která se bezelstně projde před kamerou nahá. Streamer s přezdívkou StaySafeTV předváděl nové MMORPG New World od Amazonu, když si všiml, že do jeho domu vnikla veverka. Asi jej napadlo, že pro své diváky sehraje vtipnou scénku, ale netušil, že hlodavec zahnaný do rohu se může zachovat nepředvídatelně.

Ve dvojici videí z Twitche je vidět, jak se StaySafeTV napřed hrdinně připravuje na vyhnání vetřelce, svým hlukem navíc přivolal i partnerku a psa. Zatímco první záznam končí antiklimakticky, v tom druhém se můžete pokochat mrštným útokem veverky, která se pokusila vrhnout streamerovi přímo do obličeje a následně se dala na útěk.

Její konečný osud je bohužel neznámý, patrně ale utrpěla menší následky než StaySafeTV, který je kvůli své hysterické reakci fanouškům pro smích.