Beta kooperace pro Halo Infinite odstartuje už příští měsíc

Halo Infinite vyšlo loni na podzim v nehotovém stavu a kromě komunitního režimu Forge chyběla také slibovaná kooperativní kampaň. Její absenci recenzenti i hráči kritizovali a vývojářům z 343 Industries trvá už víc než půl roku. Zřejmě se ale konečně blýská na časy.

Kooperativní kampaň v plné verzi má dle příslibu vyjít ve druhé polovině letošního roku, už příští měsíc ale vstoupí do fáze beta testu v rámci Insider programu na Xboxu. Autoři se zavazují, že chtějí přinést co nejlepší zážitek na všech verzích Xboxu počínaje původním Xboxem One a konče aktuálním nejsilnějším Xboxem Series X.

With #HaloInfinite campaign network co-op arriving later this year, we're planning to flight it to Halo Insiders in July. Register and make sure your Halo Insider profile is up to date for a chance to participate!



