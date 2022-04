Beta Overwatch 2 odhalila velmi vítanou novinku

Betatest Overwatch 2 je konečně k dispozici pro uzavřenou skupinu uživatelů, kteří dostali klíč, aby mohli novou verzi hrdinské multiplayerové akce od Blizzardu vyzkoušet. Po letech čekání a velmi nestabilního vývoje, který mimo jiné třeba v průběhu opustil duchovní otec značky Jeff Kaplan, je to skutečná úleva.

Fanoušci už samozřejmě objevují novinky, které pokračování přináší, velké nadšení přináší kupodivu prvek, který bychom mohli považovat za úplnou samozřejmost. První Overwatch jej nicméně na rozdíl od konkurence neobsahoval, a tak je v případě pokračování důvod k radosti. Řeč je o zcela běžném scoreboardu, tedy tabulce, na které si můžete ověřit, jak si vy, vaši spolubojovníci i protivníci v rámci zápasu vedete.

Nově se tak můžete podívat, kdo kolikrát zemřel, jaké způsobil typy poškození a samozřejmě kolik protivníků zabil. Design scoreboardu je silně inspirovaný jinou hrou od Blizzardu, a sice Heroes of the Storm. Hráči jsou rozděleni do jednotlivých kategorií podle třídy, kterou hrají, tedy na tanky, DPS a healery či supporty.

Overwatch 2 Beta New Scoreboard



Now will display various types of damage, healing, enemy kills, and death. This can be seen by everyone in the gameplay. pic.twitter.com/aci7WaTNgC