Beta Overwatch 2 představuje vylepšení pro konzole nové generace

Aktuálně probíhající beta Overwatch 2 sice na Twitchi neláme rekordy sledovanosti a diváci hru přijímají velmi vlažně, to ale neznamená, že by nepřinášela zajimavé novinky. Kromě úprav ve vyvážení jednotlivých postav se týkají i aktuální generace konzolí, jejíž sílu hra na rozdíl od svého předchůdce využije.

Overwatch 2 na PlayStationu 5 a Xboxu Series nabídne hraní v až 120 FPS, což dvojnásobný rozdíl oproti prvnímu dílu na minulých konzolích. Hra podporuje technologii VRR (Variable Refresh Rate) a kromě tohoto Performance režimu nabídne i další dva módy, Resolution (který logicky nabídne hraní v co nejvyšším rozlišení) a Balanced, jenž má představovat jakýsi kompromis. Prozatím ovšem neznáme jeho přesné nastavení.

Co se týče vyvážení hrdinů, změny postihly především healerku Mercy a také Symmetru. Mercy se nyní automaticky vznese do vzduchu, když je v kontaktu s týmovým kolegou, zásahy do hratelnosti za Symmetru jsou ovšem poněkud zásadnější. Došlo ke snížení počtu nábojů v jejích zbraních ze 100 na 70 a její sekundární útok má sice dvojnásobnou kadenci, ale je slabší.

Teleportéry, které hrdinka může využívat, vydrží pouhých 10 sekund a mají sníženou odolnost vůči poškození a také delší cooldown. Blizzard bude určitě ve změnách u různých hrdinů pokračovat jak v průběhu testovací fáze, tak po startu předběžného přístupu, který je naplánován na 4. října letošního roku.