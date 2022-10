Blizzard omylem otevřel PvE oblasti v Overwatch 2

Ačkoli nebyl start Overwatch 2 zrovna hladký a hra stále schytává velkou porci kritiky z různých důvodů, Blizzard může být spokojen minimálně s čísly. Hra totiž už stihla nalákat zhruba 25 milionů hráčů, otázkou samozřejmě zůstává, kolik jich bude týmovou střílečku hrát třeba ještě za měsíc.

Jeden z aspektů Overwatch 2, na který musíme stále čekat, je slíbený PvE režim, který má dorazit až někdy v průběhu příštího roku. Díky chybě Blizzardu se ale do některých oblastí, kde se tento příběhový režim bude odehrávat, můžete podívat už nyní.

YOU CAN JUST WALK AROUND THE PVE SECTIONS OF THE MAP ON KINGS NOW LMAOO pic.twitter.com/Dx82MVAIXj