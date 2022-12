Blizzard provede změny v battle passu pro Overwatch 2. Nového hrdinu odemknete rychleji

Týmová střílečka Overwatch 2 je free-to-play, a tak klade velký důraz na funkci battle pass, v rámci níž si platící, ale i neplatící zákazníci mohou odemykat nové kosmetické předměty, ale i hratelné postavy. Právě odemykání hrdinů se v minulosti stalo terčem kritiky, protože zatímco pro majitele prémiového battle passu byly některé nové postavy dostupné okamžitě, ti ostatní museli k jejich odemčení podstoupit relativně dlouhý grind.

Totéž mělo potkat i nového tanka Ramattru, který do hry přibyde právě dnes. Původně si na něj neplatící uživatelé měli počkat až do 55. úrovně battle passu, Blizzard se ovšem uvolil a požadavek na odemčení snížil. Na Twitteru o tom informoval šéf vývoje Aaron Keller.

Hey all! Quick update on some changes coming to Season 2. After reviewing data for Season 1, we're moving Ramattra in to Tier 45 of the Battle Pass and making a few more weekly challenges easier to complete. Excited for you all to see everything new in Season 2 starting tomorrow!