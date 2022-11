Blizzard vytvořil pro Dr. Disrespecta speciální schopnosti v Overwatch 2

Dr. Disrespect sice největší objem popularity získal díky hraní Call of Duty a především battle royale Warzone, v poslední době ale hru důrazně kritizuje a čas raději tráví v jiných titulech, jako je třeba Apex Legends nebo nově i Overwatch 2.

Ačkoli si nemyslí, že je hra kdovíjak dokonalá, údajně se u ní velmi dobře baví, což je pro Blizzard samozřejmě z pohledu propagace skvělá zpráva. Společnost se tedy streamerova milá slova rozhodla odměnit a vytvořila pro něj jeho vlastní soubor schopností, které by měl, pokud by byl postavou v Overwatch 2.

Jako hrdina hry by tam například mohl střílet devastující lasery ze svých ikonických brýlí přímo do duší svých protivníků, dokázal by vyskočit 37 palců do vzduchu (tedy necelý metr) a jako ultimátní schopnost by dokázal automaticky zabít celý nepřátelský tým a vyhrát, a to hned dvakrát. Jako pasivní dovednost pak dostal prostou radost ze hry.

Pod tweetem se okamžitě objevily reakce fanoušků streamera a návrhy, že by Blizzard mohl jít ještě o krok dál a do hry dát skin s podobou Dr. Disrespecta. Ten sice momentálně hraje hlavně za Sombru, ale asi nejvhodnější by na takové zpracování byl Soldier 76. Tak uvidíme, zda se vývojářský tým této výzvy zhostí.