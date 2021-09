Bude v Halo Infinite režim battle royale? Slavný streamer tvrdí, že má zákulisní informace

Halo Infinite má pohnutý vývoj, po loňském předvedení záběrů z hraní se na vývojáře snesla taková porce kritiky, že raději vydání odložili o celý rok. Letos už by ale návrat Master Chiefa měl přeci jen klapnout, byť to patrně při launchi nebude v té úplně kompletní podobě a při hraní v kampani budeme muset oželet kooperativní režim.

Naopak se ale stále opakují spekulace, že by v novém Halo mohl vygurovat režim battle royale, který si v současnosti stále udržuje notnou míru popularity skrz hry, jako je Call of Duty: Warzone nebo Apex Legends. Ačkoli vývojáři z 343 Industries zatím ohledně možné přítomnosti tohoto módu mlčí, rozpovídal se o něm starý známý Dr. Disrespect.

Ten hostoval ve streamu Z_Lanera na Twitchi (tedy na platformě, kde byl on sám zabanován) a v rámci povídání došlo i na Halo Infinite. Dr. Disrespect zmínil, že má zákulisní informace, podle nichž bude v BR režimu Halo Infinite 300 hráčů, na mapách budou rozmístěny power weapons a design mapy jim bude podřízen, včetně celé řady důležitých lokací. Kromě toho má být mód velmi dobře optimalizovaný, to je ale prý vše, co zatím ví.

Není úplně jasné, zda si streamer dělal z diváků legraci, nebo jestli má skutečné info od povolaných osob, s ohledem na jeho vtipálkovskou minulost je možné obojí a dokud sami vývojáři neudělají oficiální prohlášení, je třeba brát všechny spekulace s rezervou.

Halo Infinite vychází 15. listopadu, multiplayer bude free-to-play na Xboxu i PC a nabídne cross-play.