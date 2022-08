Čínský profesionální hráč Overwatch během zápasu zahrál na klavír přímo ve hře

Při hraní multiplayerových her se očekává, že budou všichni členové týmu plně soustředěni na výkon a porážku nepřítele, především v případě, že nejde o běžné hraní, nýbrž o zápas profesionálních týmů. Někteří skuteční borci si ale během výkonu zvládnou ještě zabřinkat na piáno.

Právě to je příklad čínského hráče s přezdívkou Jinmu, který během čekání na zahájením mače vyskočil v roli Symmetry na klavír a jal se zahrát hned několik krátkých skladeb. Jeho výkon nezůstal bez povšimnutí komentátorů, kteří ihned ztichli a nechali Jinmua hrát. Těžko říct, zda je překvapivější cit pro detail, který Blizzard do své týmové střílečky vložil v podobě funkčního klavíru, nebo fakt, že Jinmu dokázal v podstatě bezchybně zahrát i ve vypjaté situaci.

Here’s a video of Jinmu playing the piano on Circuit Royal.



The casters didn’t talk over Jinmu’s piano playing on the Chinese stream, so you can hear it in its uninterrupted glory. pic.twitter.com/D2GR7FwPKN