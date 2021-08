Corpse Husband je příští velkou hvězdou Twitche. Milion diváků zvládl za dva streamy

Americký hudebník a youtuber Corpse Husband si většinu popularity vydobyl na YouTube, kde začal s vyprávěním hororových příběhů a hraním Among Us. Právě úspěch multiplayerové hry s hledáním podvodníků v týmu mu pomohl dosáhnout u některých videí přes 20 milionů shlédnutí. Nyní se rozhodl dobýt i Twitch a zjevně to nebude takový problém.

K příležitosti svých narozenin uspořádal stream, kde společně s kolegy Valkyrae, Sykkunem, and DisguisedToastem hráli kooperativní střílečku Back 4 Blood a v průběhu tří hodin se mu v rámci jediného videa podařilo nashromáždit přes 700 tisíc diváků. Po druhém streamu už toto číslo přesáhlo milion.

Corpse Husband sám říká, že streamování je pro něj příjemnou změnou, protože jej nutí vystoupit z komfortní zóny. Čtyřiadvacetiletý tvůrce má bohužel celou řadu zdravotních potíží, mezi které patří chronické bolesti nebo reflux, navzdory tomu je ale velmi aktivní a svůj otisk už zvládl zanechat i v hudebním světě.

V minulosti například spolupracoval a s hudebníky, jako je Machine Gun Kelly nebo kapela Bring Me the Horizon, i jeho vlastní skladby ale dosáhly na streamovacích platformách velkého úspěchu. Například jeho píseň E-Girls Are Ruining My Life! už zvládla na Spotify nasbírat přes 150 milionů přehrání.

Loni v říjnu se také společně s Alexandrií Ocasio-Cortez a několika slavnými streamery podílel na kampani, která měla mladé lidi přimět jít k prezidentským volbám ve spojených státech. Corpse Husband je velmi pravděpodobně stoupající hvězdou Twitche, která si zaslouží minimálně po očku sledovat.