Další hratelnou postavou v Apex Legends bude zřejmě sniperka Vantage

Apex Legends sice teprve nedávno přivítal novou hratelnou postavu, obránce s přezdívkou Newcastle, to ale neznamená, že by hráči nebyli připraveni na další přírůstek. Zřejmě se jej dočkají relativně brzy, protože vývojářům z Respawnu utekly informace dřív než měly.

Už předevčírem totiž několik hráčů oznámilo, že v preview v rámci klienta hry narazili na novou epizodu Stories from the Outlands s názvem Surive. Popis krátkého videa sliboval, že v rámci něj bude představena další legenda. Ta by podle všeho měla do hry naskočit s příchodem nové sezóny, která má začít 9. srpna.

The leaked tactical ability for Vantage was called “Echo Launch” and described a “winged companion”



So, meet Echo? https://t.co/9Yng5i5Hns pic.twitter.com/AGmkL6zRS8 — Adam Snavely | Mercuutio (@GGSnavely) July 21, 2022

Novou legendou bude podle všeho sniperka Vantage, jejíž existence už unikla v březnovém leaku spolu s dalšími několika připravovanými hrdiny, mezi které mimo jiné patřil i již vydaný Newcastle. Kromě jejího jména a podoby známe i celou řadu detailů, jako jsou její speciální schopnosti. Na krátkou ukázku se můžete podívat ve videu níže.

Vantage má v týmu fungovat jako průzkumnice, která bude získávat informace o nepřátelských pozicích díky své odstřelovací pušce. Mimo to má mít k dispozici létajícího společníka, s jehož pomocí se může rychle přesouvat a unikat tak nebezpečí.

Ultimátní schopností je Mark to Kill, která označené nepřátele ukazuje na mapě a zvyšuje jim utržené poškození o 15 procent. Navíc je každý zásah z odstřelovací pušky dvojnásobně účinný než ten předchozí. Schopnosti se před vydáním samozřejmě ještě mohou změnit.