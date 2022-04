Další náznaky battle royale pro Halo Infinite. Pomocné studio chystá „nový zážitek“

Halo Infinite je na trhu od konce loňského roku a na Steamu momentálně dostává smíšené recenze. Kampaň hry je podle hráčů dost krátká a ani multiplayer nepřinesl tolik zábavy, ale dlouhodobě udržel pozornost. O tom, že by do hry měl přibýt v současné době tolik populární režim battle royale se spekuluje dlouho, vývojáři ale oficiálně nic nepotvrdili.

Nyní se ale objevují další náznaky, že by hra měla dostat novou obsahovou injekci, která by ji zase vynesla do popředí zájmu. Vývojáři ze studia Certain Affinity, které s vývojem Infinite pomáhalo, totiž na Twitteru naznačují, že připravují nové a velmi vzrušující způsoby, jak se značka Halo může vyvinout.

Certain Affinity na Halo spolupracují už dlouhých patnáct let a spolu s tímto vyjádřením také oznámili nábor nových zaměstnanců, kteří by jim s projektem měli pomoci. Celkem nabízejí čtyřicet pracovních pozic, ne všechny se ale týkají Halo. Studio mimo jiné vypomáhá i s Call of Duty a také chystá vlastní projekt.

We’ve been part of the @Halo franchise for more than 15 years and we’re honored to say we are deepening our relationship with 343 and have been entrusted with further evolving Halo Infinite in some new and exciting ways. Join us on our journey. https://t.co/fApGobYZS3 pic.twitter.com/XSuS7EtLcq