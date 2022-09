Další ukázka z Deadropu se odkládá, studio nebude crunchovat

Vývojářské studio Midnight Society, které v relativně nedávné minulosti založil streamer Dr. Disrespect, momentálně pilně pracuje na své vertikální variaci na battle royale jménem Deadrop. Hra byla oficiálně představena letos v létě a vývojáři už předvedli ukázku některých prvků hratelnosti. Další novinky jsme měli vidět už pozítří, budeme si ale muset počkat.

Druhý plánovaný "snapshot test" byl sice naplánován na 9. září, vývojářské studio ale vydalo oznámení odkladu. Důvod je jednoduchý – tým nestíhá a aby původní termín stihl, musel by se uchýlit k nechvalně proslulému crunchi.

V tiskovém prohlášení přímo stojí, že autoři stáli před rozhodnutím, jestli vydají nehotovou ukázku, se kterou nebudou spokojeni, nebo jestli budou pracovat abnormální počet hodin denně. Protože nechtějí být takovým studiem, rozhodli se raději další prezentaci o několik dní odložit.

UPDATE: We're delaying the release of the second #DEADROP Snapshot to Tuesday, September 20. Here's why... pic.twitter.com/KWvPPKwg0h