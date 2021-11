Divoká zvěř v Apexu dělá hráčům vrásky. Z Ranked režimu by měla zmizet

Apex Legends přinesl v 11. sezóně s mapou Storm Point řadu novinek. Patří mezi ně například gravitační kanóny, ale také divoká zvířata ovládaná umělou inteligencí. Právě ta jsou ovšem trnem v oku celé řadě hráčů, a to především v Ranked režimech.

Takzvaní Prowleři jsou agresivní tvorové, kteří útočí na hráče, kteří se k nim přiblíží na příliš krátkou vzdálenost. Sice dropují vzácný loot, z komunity se ale ozývají hlasy, že tento nepředvídatelný element kazí vyvážení hry a narušuje plynutí zápasů.

Take the prowlers out the ranked games dawg, no way should be fighting a team then get mollywhopped by some animal