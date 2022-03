Dnes vychází Apex Legends pro novou generaci konzolí

Populární battle royale Apex Legends konečně nabídne nativní podporu PlayStationu 5 a Xboxu Series. Právě dnes vychází dedikovaná verze pro konzole současné generace, která přináší řadu změn a vylepšení, na některá si ale budeme muset ještě počkat.

Apex Legends na nových konzolích nabídne hraní ve 4K při 60 FPS s HDR, vyšší detaily a dohledovou vzdálenost a samozřejmě také mnohem rychlejší nahrávací časy. V dohledné budoucnosti se máme dočkat i podpory 120 FPS, 3D zvuku, dalších grafických vylepšení a také podpory haptické odezvy a adaptivních triggerů na PlayStationu 5.

