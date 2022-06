Do Apexu zřejmě míří úprava asistence míření na konzolích

Apex Legends na konzolích pomáhá hráčům se zaměřováním a tato funkce je dlouhodobě polarizujícím tématem v herní komunitě. Zatímco jedni tvrdí, že je takzvaný aim assist příliš silný a zvýhodňující, jiní říkají, že místo úplného vypnutí je zapotřebí funkci jen jemně doladit.

Právě to se v blízké budoucnosti patrně stane. Alespoň to naznačují úniky informací, které přinesl youtuber Thordan Smash. Ten v herních datech nalezl důkazy o tom, že Respawn upravil funkci asistence zaměřování v custom lobby hry. Specificky by měly všechny platformy využívat aim assist z PC verze, pokud je tato funkce zapnuta.

Custom lobbies in Apex Legends have changed the verbiage for Aim Assist on console and pc override values. Changes coming? pic.twitter.com/fZMM5lYTUr