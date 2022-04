Do bety Overwatch 2 už dorazili hackeři

Beta Overwatch 2 běží teprve tři dny, přesto má Blizzard místo radosti důvod ke starostem. Jak se totiž ukázalo, i do uzavřeného testu už dorazili hackeři a povedlo se jim prolomit kód hry a zpřístupnit celou řadu cheatů, které budou v budoucnu otravovat poctivé hráče a kazit jim zážitek z hraní.

Informaci rozšířil twitterový účet AntiCheatPoliceDepartment, který zároveň poskytl i důkazní videa. Podle nich se hackerům povedlo ve hře zprovoznit wallhack, tedy způsob jak vidět skrz zdi, a také aimbot, tedy automatické zaměřování cílů, díky kterému nepotřebujete přesnou mušku. Netrvalo dlouho a informace potvrdila záplava komentářů hráčů, kteří se podělili o vlastní zážitky z hraní.

Cheats are already out for overwatch 2. Hopefully they are detectable and won't last long, I really hope the blizzard anti-cheat department has some good plans to tackle the cheating problem space, or it will just be an unfair competitive environment just like overwatch 1 was. pic.twitter.com/GGVdRJHLvk