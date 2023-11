Do PUBG: Battlegrounds míří nová mapa Rondo

Společnost Krafton odhalila v pořadí již desátou mapu pro své battle royale PUBG: Battlegrounds. Nese název Rondo a hráči do ní budou vpuštěni už příští měsíc.

Rondo, známé také pod přezdívkou Ground of Honor, se chlubí velkorysými rozměry 8 x 8, což z něj činí dosud nejrozlehlejší hratelnou oblast v PUBG: Battlegrounds. Tradiční architektura si tu podává ruce s tou moderní a společně tvoří pestrou směsici různorodých oblastí. Na jihozápadě mohou hráči prozkoumávat malebná jezera a bambusové háje, směrem na severovýchod zase atmosféru oblasti výrazně promění hřebeny hor.

Zahrada Tin Long, která se nachází v tradiční rezidenční čtvrti, se může pochlubit vodopády a skalnatými horami, v centru Mey Ran s budovami zasazenými přímo mezi řeky se hráči zase mohou těšit na bitvy ve vodním prostředí.

Na mapě nechybí ani moderní velkoměsto. Jadena City, se svými obřími mrakodrapy a zářivými neonovými nápisy, se stane kulisou pro ty nejtvrdší střety v městském terénu. Továrna NEOX nabídne souboje v prostředích, jako je testovací dráha vozů a tovární zóna s vozidly NEOX Blanc.

Cestu si do mapy RONDO našly také zcela nové herní prvky. Vývojáři například po celé mapě strategicky rozmístili bambus, který je možné zničit pomocí vozidel nebo vrhacích předmětů, a dodává hře nový taktický rozměr. Do hry zasáhnou také typicky městské dopravní prostředky. V Jadena City třeba přesuny mezi budovami urychluje eskalátor v centru města. Kromě toho si na mapě Rondo odbude premiéru i nová, specializovaná zbraň. Jde o JS9, 9mm samopals nízkým zpětným rázem a možností přepnutí do režimu automatické střelby.

Hráči si budou moct mapu RONDO vyzkoušet s aktualizací 27.1, která pro PC vychází 6. prosince a pro konzole 14. prosince.