Do VALORANTu míří nový agent, Riot Games odhalují další podrobnosti

Nejnovější oznámení State of the Agents, ve kterém Riot Games poskytuje hráčům VALORANTu více informací ohledně chystaných změn agentů, zmínil i novinky, týkající se budoucího hrdiny a stručný pohled na jeho herní mechaniku.

Riot láká na oznámení nového agenta už měsíce. První zmínky přišly v červnu, kdy se stylově oblečená postava, známá též jako Deadeye, objevila ve videu oslavující první rok od vydání hry. Postava na obrázcích drží to, co vypadá jako velmi mohutná odstřelovací puška.

https://twitter.com/cynprel/status/1406992559214190594?s=20

Další náznak přišel v upoutávce na nejnovější mapu Fracture z počátku tohoto měsíce, která byla komentována tajemným hlasem s francouzským přízvukem. Postava, která v traileru mluví, je pravděpodobně Deadeye a jeho zásluhou byl reaktor na mapě zničen.

Producent herních postav John Goscicki poskytl více informací, i když se konkrétně nezmiňuje o agentovi Deadeye:

“Udělali jsme krok zpět a zamysleli se nad různými způsoby, jak přidat do hry dalšího Sentinela,” vysvětluje Goscicki. “Sentinela, který se bude zaměřovat na mechanické přesilovky s dodatečným zaměřením na přestřelky. Víc toho neprozradíme, ale jakmile dosáhneme našeho vysněného výsledku, bude to magnifique!”

Použití slova “magnifique” je dost možná skrytou nápovědou, že postava mluví francouzsky.

