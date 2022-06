Dr. Disrespect brzy odhalí svou hru. Naznačuje to masivní reklama na Times Square

Dr. Disrespect se dlouhodobě negativně vyjadřuje na konto Call of Duty: Warzone, hry, která do značné míry přispěla k jeho popularitě. Na rozdíl od mnoha jiných ovšem jen planě neplká a se svým nedávno založeným herním studiem Midnight Society chce přinést do segmentu battle royale her něco zbrusu nového.

Na svůj herní projekt Disrespect láká už relativně dlouho, ostatně při ukázce letošního Call of Duty se nechal slyšet, že jde jen o slabý odvar toho, co má v plánu on a jeho vývojáři. Tento týden bychom se zřejmě už konečně měli dočkat skutečného odhalení, nebo aspoň nějaké hmatatelnější ukázky.

Good bye NYC.



Wow wow wow wow what a city. pic.twitter.com/HPteCrguis — Dr Disrespect (@DrDisrespect) June 24, 2022

Naznačuje to alespoň obří reklama na newyorském Times Square, jednom z nejslavnějších míst světa, kterým denně projdou stovky tisíc, spíše miliony lidí. Podle ní k odhalení dojde 29. července, tedy zhruba za měsíc. Co přesně máme čekat a jak dlouho pak ještě budeme muset vydržet do vydání, to je bohužel pořád tajemství.

Hra, kterou Disrespectovo studio Midnight Society vytváří pod označením Project Moon je kompetitivní FPS, která se odehrává ve výškové budově. Místo aby se mapa v tradičním battle royale smršťovala horizontálně, zmenšuje se vertikálně, protože spodní patra budovy postupně zachvacuje oheň. Hra nabídne battle pass, ve kterém budou nějakým způsobem figurovat NFT, tento krok musel streamer před fanoušky v minulosti obhajovat.