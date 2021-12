Dr. Disrespect mluví o tom, jaké hry jeho studio možná vyvíjí

O tom, že Dr. Disrespect zakládá nové herní studio s cílem vytvořit zbrusu nový battle royale zážitek, jsme vás v minulosti už informovali. Od té doby bylo ticho po pěšině a známý streamer držel karty pěkně blízko u těla. V nedávném vysílání se ovšem přeci jen rozpovídal o svých nápadech.

Zmínil, že má celou řadu ideí pro různé druhy her. Liší se dle jeho slov především v tempu. Jmenoval jak rychlé akční záležitosti, jako je Call of Duty, tak pomalejší, taktičtější záležitosti s vysokým rizikem, ale stejně vysokou potenciální odměnou, jako je Escape from Tarkov.

Zmínil, že jeho představou je akční hratelnost s vozidly, ovšem na mnohem větší škále, než nabízejí současné hry. Uvedl, že naposledy ho inovativní hratelností překvapilo H1Z1. A to už je nějaký ten pátek.

Z dřívějších náznaků to vypadá, že by streamerovo studio mohlo pracovat na inovativním vertikálním battle royale, kdy se soupěřící hráči snaží dostat na vrchol výškové budovy, přičemž od spodních pater postupně stoupá neobyvatelná zóna. Kdy ale projekt bude oficiálně oznámen je zatím ve hvězdách.