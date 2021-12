Dr. Disrespect spouští své vlastní herní studio Midnight Society. Chce zapojit streamery

Už letos v létě se objevily zvěsti o tom, že Herschel Beahm, známý jako streamer Dr. Disrespect, plánuje založení vlastního studia. Ty následně podpořil inzerát, ve kterém streamer hledal šéfa pro vývojářský tým. Nyní se plány stávají realitou a Beahm odhaluje studio Midnight Society.

Se spuštěním mu pomůžou dva veteráni herního vývoje sérií Call of Duty a Halo, Robert Bowling a Quinn DelHoyo. Přístup k vývoji ale bude relativně nevšední, od úplného začátku totiž mají streameři a fanoušci dostat možnost podílet se na rozhodovacím procesu, aby společně vytvořili hru, kterou si všichni užijí.

Co na papíře zní jako skvělý nápad pro podporu komunity bude z praktického hlediska patrně opravdové peklo, nezbývá než věřit, že všechny vedoucí osobnosti vědí, co dělají. Ani Beahm ostatně není v herním průmyslu nováčkem a než se stal streamerem, pracoval ve Sledgehammer Games a má za sebou několik návrhů map pro Call of Duty: Advanced Warfare.

Zatím není jasné, jak bude vypadat první herní projekt, Dr. Disrespect v minulosti zmiňoval hned několik různých nápadů. Jeho hlavní vizí je prý vytvoření titulu, za kterým bude komunita stát od prvního dne a po úspěšném dokončení sama sklidí ovoce. Tak držíme palce jemu i investorům, mezi které patří například zakladatel BoomTV Sumit Gupta.