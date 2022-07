Dr. Disrespect zvažuje pauzu. Chce se věnovat vývoji své hry

Dr. Disrespect je jednou z nejhlasitějších osobností streamovací scény. Věhlas i mimo fanouškovskou základnu mu vynesl jeho ban na Twitchi, jehož zdůvodnění jsme se ani dva roky poté stále nedozvěděli. Streamer momentálně působí na YouTube, zvažuje ale, že si dá od vysílání pauzu.

Jím založená firma Midnight Society momentálně pracuje na novém battle royale pod kódovým označením Project Moon. FPS akce má být revolucí v rámci žánru, zatím jsme toho z ní ale moc neviděli a musíme se tak spoléhat na streamerova velkohubá prohlášení a několik konceptů.

Právě kvůli tomuto projektu možná Dr. Disrespect na čas přeruší streamerskou kariéru. Uvedl to během včerejšího vysílání, kde si zároveň stěžoval, že pro něj herní průmysl momentálně stejně nemá nic zajímavého. Na stole je tedy možnost, že na rok či dva se streamováním přestane a bude se věnovat budování svého vývojářského studia.

Pokud by měl skutečně skončit, nevrátí se prý dříve než počátkem roku 2024. Předpokládá ale, že i po tak velké pauze bude schopen na svou kariéru bez větších problémů navázat. Co se týče práce v herním průmyslu, není tak úplně bez zkušeností, pracoval například ve Sledgehammer Games na tvorbě map pro Call of Duty: Advanced Warfare.

Uvidíme, jak nápad Dr. Disrespecta vezmou jeho fanoušci a zda si tak velký zlom ve svém životě ještě nerozmyslí.