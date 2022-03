EA znemožňuje ruským a běloruským hráčům soutěžit v Apexu či Fifě

Třetí týden trvající válka na Ukrajině plní přední stránky médií a nevyhýbá se ani hernímu světu. Celá řada společností uvalila na Rusko a Bělorusko embargo a přerušila fungování svých služeb, nyní se k rostoucímu zástupu přidává i gigant EA a jde ještě o kousek dál.

V tiskovém prohlášení firma oznamuje, že ruským a běloruským hráčům znemožní účast na turnajích Apex Legends Global Series a FIFA 22 Global Series. Důležitým detailem je právě zmínka, že se nejedná jen o týmy, ale i o konkrétní hráče, zákaz tedy nelze žádným způsobem obejít změnou mužstva. V tomto ohledu je přístup EA tvrdší než ten konkurenční.

V případě FIFA 22 to nebude zas takový problém, protože do Top 16 se kvalifikoval jediný Rus, Ufenok s týmem FC Lokomotiv Moskva. U Apex Legends to bude ale zcela odlišná situace, ze 120 hráčů Pro League jich z Ruska pochází víc než čtvrtina. Dvanáct ze 40 týmů ligy je ruských, patrně tedy bude muset dojít ke změně ve struktuře.

Je třeba upřesnit, že se zákaz týká pouze hráčů, kteří trvale sídlí v Rusku či Bělorusku. Pokud žijí mimo tyto dvě země, soutěžit mohou, pokud se do 21. března prokáží pořadatelům Apex Legends Global Series.