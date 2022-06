Escape from Tarkov dostane spinoff s podtitulem Arena

Střílečka Escape from Tarkov není nic pro slabé nátury. V zásadě jde o survival, kde s ostatními hráči bojujete o kořist a následně se s ní snažíte uniknout do bezpečí. V případě smrti ovšem přijdete prakticky o všechno.

Vývojáři z Battlestate Games nyní oznámili, že chystaný režim Arena se mění na samostatný titul. Půjde o multiplayerovou kompetitivní střílečku, která nabídne různé PvP i PvE herní režimy a obohatí je o prvky z původního Tarkova. Na oficiálním účtu na Twitteru ji autoři popisují jako gladiátorské zápasy v různých částech města Tarkov, které organizuje záhadný pořadatel.

Majitele nejvyšší edice Escape from Tarkov potěší, že Arenu dostanou bez jakýchkoli dodatečných poplatků, ti ostatní si ji budou moci pořídit bez toho, aby si zároveň museli kupovat i původní hru. Cena ovšem bohužel zatím není známá. Pokud Escape from Tarkov máte, budete v Areně moci hrát za hlavní postavu na svém profilu.

Escape from Tarkov: Arena má do fáze testování přejít ve třetím kvartále letošního roku. Prozatím je k dispozici alespoň krátký teaser, který vám ukáže základy hratelnosti. Původní Escape from Tarkov je k dispozici pouze na PC, u Areny to zřejmě nebude jinak.