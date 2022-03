Esport v Česku zajímá víc než pětinu populace

Pokud máte pocit, že je u nás esport okrajovým tématem, možná vás překvapí výsledky průzkumu agentury STEM/MARK. Téměř 40 % Čechů dokáže definovat, co znamená esport. Navíc 21 % populace se o něj aktivně zajímá – esportové zápasy hraje či sleduje. Nejoblíbenějšími esportovými tituly jsou v České republice Counter-Strike a League of Legends. Průzkumu se zúčastnilo 2009 respondentů starších 15 let.

„Do esportu investuje stále více společností a velký zájem vnímáme u subjektů, které se s tímto odvětvím teprve seznamují. Proto jsme chtěli vytvořit komplexní analýzu toho, jak se chová a vypadá cílová skupina. Díky těmto informacím získají firmy důležité podklady pro svá rozhodování a mohou efektivněji plánovat své marketingové aktivity. Zajímá nás nejenom současná situace, ale chceme sledovat i vývoj cílové skupiny v čase a dlouhodobě tak mapovat české esportové prostředí. Velké poděkování patří společnosti Pragosport, díky které jsme mohli průzkum realizovat,“ říká Lukáš Pleskot, předseda České asociace esportu.

V současnosti tak 4 z 10 Čechů znají esport a umí popsat, co tento termín znamená. Skupinu takzvaných fanoušků esportů pak tvoří 21 % populace starší 15 let. Nejčastěji se jedná o diváky, kteří sami nehrají (10,4 %), následují hardcore fanoušci, kteří zároveň zápasy sledují (7,5 %). Zbylých 3,1 % jsou hráči, kteří zápasy profesionálů nesledují.

Kdo je skalní fanoušek esportu?

Průzkum odhalil, že skalní fanoušci esportu jsou především muži ve věku 15 až 29 let a u esportovních přenosů tráví v průměru mnohem více času než skupina „diváků-nehráčů“, čttvrtina z nich dokonce i více než 5 hodin týdně.

Průzkum u skalních fanoušků zjistil, že:

47 % hraje více než 14 hodin týdně;

nejčastěji hrají Counter-Strike: Global Offensive (56 %), League of Legends (43 %) a Call of Duty (30 %);

nejčastěji sledují Counter-Strike: Global Offensive (55 %), League of Legends (41 %) a Call of Duty (20 %);

46 % sleduje esportové zápasy 2 až 5 hodin týdně, 29 % maximálně hodinu týdně, 25 % přes 5 hodin týdně;

72 % vnímá sponzoring v esportu pozitivně. Reklamy obtěžují pouze 2 % respondentů;

94 % nakupuje přes e-shopy, kamenné obchody využívá 30 %;

86 % by rádo vyzkoušelo herní vybavení před nákupem.

Celý průzkum najdete zde: https://www.esport.cz/sites/default/files/cae_stemmark_2021.pdf