Exhibiční zápas v Overwatch 2 ukáže detaily chystané hry už příští týden

Před časem jsme vás informovali o tom, že podle spekulací je Overwatch 2 blíž, než by se čekalo. Blizzard následně sám oznámil, že Overwatch League 2022 se bude hrát na raném buildu druhého dílu, což je překvapivé už jen proto, že je hra stále ještě zahalena velkou mírou tajemství a moc toho o ní nevíme.

To se ale už brzy změní, Blizzard totiž na oznámil, že nové informace o Overwatch 2 poskytne už příští týden, konkrétně 25. září během preshow a poločasu finále Overwatch League 2021. V rámci prezentace se máme dočkat představení nového designu Sombry a Bastiona a také se dozvíme, jakým způsobem se jejich nový vzhled druhého jmenovaného hrdiny váže k filosofii pokračování.

Woo woo woo whee woo whee!



Group up with the Overwatch team on September 25 as we reveal new Overwatch 2 updates live during the @OverwatchLeague Grand Finals.



️ Sombra and Bastion’s reworks

✨ Bastion’s New look

OW2 Exhibition Match pic.twitter.com/fDdohgGuNA