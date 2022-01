Fastfoodový řetězec zesměšňuje Halo kvůli absenci kooperativního multiplayeru

Halo Infinite po ročním odkladu v prosinci konečně vyšlo a dočkalo se velmi pozitivního přijetí, a to navzdory tomu, že hra rozhodně nevyšla v kompletním stavu. Chybí komunitní tvůrčí hub jménem Forge a především populární možnost projít příběhovou kampaň v kooperaci s kamarádem.

Právě absenci druhé zmiňované části hry si vzal na paškál americký fastfoodový řetězec Wendy's v rámci Mezinárodního dne roastování, volně přeloženo jako zlomyslného kritizování. Xbox na Twitteru reagoval na výzvu Wendy's, kdo se chce nechat pořádně vyroastit, načež fastfoodový řetězec reagoval otázkou, zda chtějí správci sociálních sítí redmontského giganta dát Halo v co-opu.

It’s #NationalRoastDay™

Drop the “roast me” below



Oh, and don’t forget to get free medium fries with purchase, in the app.

Gotta do something with all this salt.