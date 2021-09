FaZe budou mít vlastní komiks od DC, zúčastní se i Batman

Střety herních a komiksových světů nejsou nic nového, hrdinové od Marvelu se s těmi od Capcomu mlátili už v 90. letech, do Fortnite zamířil Superman a podobných příkladů bychom našli spoustu. Aby se ale do komiksu dostal esportový tým, to se ještě nestalo. Tedy až dosud.

FaZe ve spolupráci s DC Comics odhalují zbrusu nový komiksový příběh, ve kterém figurují přímo členové týmu. Těšit se můžete na Bankse, Apexe, Raina, Adapta, Ruga, Temperrra a Blaze. Příběh komiksu zatím znám není, na obálce sešitu ale figuruje Batman, takže očekávejte přítomnost temného rytíře z Gothamu.

Každý ze členů týmu bude mít vlastní superhrdinskou podobu, čtyři zakládatelé navíc dostanou i vlastní limitovanou edici obálek. Navíc je možné, že příběh neskončí jediným komiksem, na výtisku je totiž v levém horním rohu číslo jedna, dost možná tedy autoři připravují celou sérii.

Kromě komiksu přinese spolupráce mezi FaZe a DC Comics také kolekci limitovaného merche, do kterého spadají trička, mikiny, pyžama a různé herní příslušenství, jako například podložky pod myš. Komiks bude vydán 24. září.