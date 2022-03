Fnatic dává stopku profesionálnímu hráči Valorantu za schvalování ruské invaze

Celá řada herních firem už v opustila ruský trh a ani esportové organizace nezůstávají v reakcích na válečnou situaci na Ukrajině pozadu. Aktuální stopka kariéry se týká hráče s přezdívkou BraveAF, který se specializuje na Valorant pod hlavičkou organizace Fnatic.

na Andreje Gorčakova, jak zní jeho občanské jméno, totiž vyplavaly záznamy soukromých zpráv, z nich vyplývá podpora invaze a šíření propagandy, mimo jiné popírání útoků na civilní cíle a názor, že by se Ukrajina měla co nejrychleji vzdát, aby mohla spolu s Ruskem a Běloruskem opět tvořit jeden celek navzdory snaze západních zemí o jejich rozdělení.

A player of your team supports the war in Ukraine.

Denies civilian casualties.

It seems he has no right to represent your organization in esport.

Pay attention please. @braveaff @FNATIC @PlayVALORANT pic.twitter.com/WSJ7i5PJ1E