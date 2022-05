Fortnite čeká další hvězdný crossover. Navštíví ho Pac-Man

Fortnite se s trochou nadsázky dá označit za první fungující metaverse, protože se v něm potkávají postavy ze všech možných myslitelných světů. Na ostrovním bojišti proti sobě může stát Lara Croft, Rick a Morty, Robocop a Master Chief a nikdo už se tomu nepodivuje. Už počátkem příštího měsíce hvězdnou sestavu obohatí další starý herní harcovník.

Vydavatelství Bandai Namco totiž oznámilo, že 2. června do Fortnite dorazí Pac-Man. Zhruba za týden tedy v Item Shopu naleznete nový skin a patrně i sadu dalších tematických kosmetických předmětů, jako je glider, ozdoba na záda a variace na krumpáč. Bližší detaily jsou zatím neznámé, očekáváme ale, že cena skinu se bude pohybovat kolem 1500 V-Bucks, jak je běžné.

It's PAC-MAN party time, because I'm headed to @FortniteGame! On June 2, check the Item Shop for new PAC-MAN themed cosmetics! #PACMANBirthday https://t.co/qzQOFbcWgs