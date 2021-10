Halloween dorazí do Overwatch už zítra, Reinhardt ukázal děsivý nový skin

Říjen je jako tradičně ve znamení blížícího se Halloweenu a kromě Call of Duty svůj strašidelný event chystá i týmová střílečka Overwatch. Událost s názvem Halloween Terror začíná už zítra a v průběhu budete moci získat celou řadu tématických odměn.

Prvním odhaleným skinem je Draugr Reinhardt, který dává populárnímu tankovi s masivním kladivem vzhled severského nemrtvého válečníka. Místo ocelové masky tak bude na nepřátele hledět dvojice studeně svítících očí z kostlivého obličeje.

Live Oct 12.