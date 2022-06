Herečka ze 4. řady Stranger Things překvapila hraním Valorantu

Čtvrtá řada seriálu Stranger Things dorazila minulý pátek na streamovací platformu Netflix, a i když si na její vyvrcholení budeme muset ještě měsíc počkat, už nyní přirozeně vzbudila velký zájem na sociálních sítích. Řeší se všechno možné, počínaje Willovým účesem a sexuální orientací a konče diskutabilní kvalitou nových dílů. Jedno velké překvapení ale zasahuje i do herního světa.

Herečka Grace Van Dien, která hraje roztleskávačku Chrissy, je totiž mimo jiné také náruživou streamerkou, která má na svém kanálu na Twitchi přes 30 tisíc sledujících. Říká si BlueFille a dle vlastních slov se věnuje hraní Valorantu, Fortnite, The Forest, Overwatch a dalších populárních titulů.

the actor that plays chrissy in stranger things plays val wtf pic.twitter.com/PNauR98kKx — soph (@super_sophia11) May 31, 2022

Momentálně ji nejvíce baví právě týmová akce od Riotu a i když se zatím vyhýbá Ranked zápasům, zjevně si nevede vůbec špatně, zpravidla hraje v roli Viper. Ty nejlepší momenty z hraní můžete sledovat i na jejím TikToku, kam nahrává highlighty ze zápasů.

Po uvedení čtvrté řady Stranger Things zaznamenal její účet na Twitchi přirozeně velký nárůst popularity, zatímco předtím se počet diváků pohyboval v nižších desítkách, nyní jich v jeden moment sleduje hraní v průměru i tisíc lidí. Pokud by se jí v hereckém světě nedařilo, třeba by se ke streamování her mohla upnout na plný úvazek.