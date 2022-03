Hráč s tělesným postižením drtí bosse v Elden Ringu bradou

Elden Ring vzal herní svět útokem a momentálně je nežhavější hrou, o níž se mluví. Samozřejmě se do něj pustili i streameři a nesmiřitelný Mezikraj začal oddělovat zrna od plev. Pokud i vy zápasíte s přežíváním v náročných soubojích, nechte se inspirovat hráčem s přezdívkou HanDcapableSean.

Ten trpí tělesným postižením, kvůli němuž nemůže ke hraní používat ruce. Elden Ring tak ovládá pomocí své brady. Ovladač má připevněný před obličejem a speciální software mu umožňuje namapovat jednotlivé akce i pohyb tak, aby je s tímto omezením dokázal obsáhnout.

V přiloženém videu se můžete podívat na to, jak relativně lehce si poradil s jedním z prvních hlavních bossů, strážcem bouřlivého zámku Margitem. Zpočátku sice dostal pár zásahů, nakonec si s ním ale dokázal poradit líp než kdejaký hráč s běžným ovládacím schématem, mě nevyjímaje.

I defeated Margit in Elden Ring using My Chin!



This boss was tough but the Chin Wins.https://t.co/tUXBSQng8W pic.twitter.com/xtXmXTwHSu — HanDcapableSean (@HanDcapableSean) February 28, 2022

Sean je důkazem, že ani vážný hendikep nemusí znamenat stopku pro hráčskou vášeň, a to i když hra samotná nenabízí žádné rozšířené možnosti usnadnění. Ty jsme v minulosti viděli například v celé řadě her od Ubisoftu, v The Last of Us: Part II nebo třeba ve Forze Horizon 5.