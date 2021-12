Hráči Apexu objevili nový způsob, jak rozbít hru. Stačí emoji v přezdívce

Herní komunita je velmi vynalézavá a přichází na stále nové způsoby, jak ostatním členům způsobit problémy. Novinkou v Apex Legends je přidávání emotikonů do přezdívek, což způsobuje padání hry. A tam potíže jen začínají.

Ve většině her jsou emoji brány jako nepovolený symbol pro přezdívku, některým hráčům se ale povedlo v Apexu toto omezení obejít. Padání hry a zamrzání obrazovky, které tyto praktiky způsobují, jsou otravné, mnohem nepříjemnější je ale ztráta Ranked Points, k němuž dojde, pokud se v rozbité hře nacházíte.

The new emoji/icon in name thing is crashing games, losing people RP and blocking your screen - turn on streamer mode to protect yourself pic.twitter.com/xd8Pk75LCu