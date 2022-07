Hunt: Showdown se zbavuje leaderboardů

Kooperativní PvPvE akce Hunt: Showdown od Cryteku sice pravidelně neplní stránky herních médií, i tak se ale jedná o velmi zdařilou atmosférickou záležitost s neokoukaným zasazením. Vývojáři se nyní v chystaném updatu s pořadovým číslem 1.9 rozhodli udělat zásadní změnu.

V oznámení na sociálních sítích uvedli, že ze hry odstraňují současný systém leaderboardů, tedy žebříčků úspěšnosti hráčů. Na své soukromé statistiky se sice můžete podívat i nadále, Crytek ovšem krok vysvětluje nespokojeností s aktuální podobou. Nemusíte ovšem zoufat, studio bude pracovat na nové, vylepšené verzi, kterou implementuje snad v dohledné budoucnosti.

Developer Update



With Update 1.9 we have decided to remove the current iteration of the Leaderboard system from Hunt.



Please read our post for more details at - https://t.co/kmh17HetXF pic.twitter.com/SXl2b4czM3