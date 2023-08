Kai Cenat byl zatčen v New Yorku

Kai Cenat se v poslední době stal magnetem na drama a kontroverzi obecně. Jeho poslední aféra ale překonala všechny ty ostatní. Byl totiž zatčen za zorganizování protestu v New Yorku. Vše se ale událo náhodou.

Populární streamer svým fanouškům vzklázal, ať se k němu přidají na livestream z New Yorku. Neuvědomil si ale, že to, co započne, se bude dát shrnout jen jedním slovem – chaos. Sám nejspíše nečekal, kolik fanoušků jeho výzvu přijme, ukázaly se jich totiž tisíce a spousta z nich se nechovala tak, jak by slušný člověk měl.

Kai Cenat, který byl sám uvězněn v davu, byl naštěstí rychle zachráněn svou ochrankou, která ho dostala do auta, které mělo za úkol ho odvézt do bezpečí. Na to fanoušci začali reagovat tak, že po autě lezli, sedali si na něj. V klipech z události, které jsou na internetu dostupné, je jasně vidět, jak někteří z nich z auta padají, když začne zrychlovat.

Tamní policie zareagovala rychle, streamera uvěznila a nařkla ho z nedovoleného shromáždění a uspořádání protestu. I když streamer nezamýšlel nic špatného, hrozí mu teď až tři roky ve vězení, nebo skutečně “mastná” pokuta.