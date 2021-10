Kovboj z Overwatch má po dlouhých peripetiích nové jméno

Pokud jste sledovali velkou kauzu, točící se kolem Blizzardu, určitě vám neušly kroky, které se herní gigant rozhodl podniknout v návaznosti na zveřejněná obvinění. Kromě propouštění celé řady zaměstnanců se jedná i o zásahy do her, respektive eliminaci odkazů na reálné osoby. Potkalo to například World of Warcraft, z nějž je odstraňován veškerý obsah spojený s designerem Alexem Afrasiabim, ještě větší ohlas ale vyvolalo oznámené přejmenování jedné z nejpopulárnějších postav týmové střílečky Overwatch.

Kovboj Jesse McCree totiž nesl jméno jednoho z členů vyššího vedení, který se dle obvinění kalifornského Úřadu pro spravedlivé podmínky v zaměstnání a ubytování měl podílet mimo jiné na sexuálním obtěžování žen v takzvaném Cosby Suite. O tom, že bude McCreeho jméno ve hře změněno, informoval Blizzard už v srpnu a dočkal se velmi rozporuplných reakcí.

Meet Cole Cassidy.



Zatímco někteří hráči rozhodnutí ocenili, jiní jej považují za zástupné a bezvýznamné řešení a další jsou z něj doslova rozladěni. Buď jak buď, ke změně skutečně dochází a koncem minulého týdne jsme se dozvěděli, jaké jméno napříště kovboj ponese.

Tým Overwatch na Twitteru oznámil, že napříště bude znám jako Cole Cassidy a pod tímto jménem se ve hře začne objevovat od 26. října, tedy od zítřka. Kromě toho také Blizzard nabízí všem hráčům bezplatnou změnu Battle Tagu, pokud by si také přáli změnu jména.