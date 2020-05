Legendy Esportu 1 - Pokrovačova cesta za úspěchem

Mikuláš "Pokrovač" Dio, hráč známý pro logické a hlavně bleskové uvažování, kterému nedělá problém dosahovat nejvyšších met ve hrách jako Hearthstone, MTG, TFT, Legends of Runeterra a dalších. Mikulášova cesta by se dala rozdělit na dvě části - před a po Hearthstone Global Games. Zatímco v té první vidíme jeho postupný příchod na vrchol české, ale i světové HS scény, opilých situacích na LanCraftu (tzv. Opat efekt), ale i následnou serióznost, kterou dokázal tento mladý hráč získat. Po úspěšném roce 2017, vyhraných Hearthstone Global Games s kolegy Standou Cífkou, CzechCloudem a Jarlou můžeme však sledovat postupný odstup do ústraní a vlastně nevědomost, zda ho ještě někdy uvidíme na podobném vrcholu jako ve výše zmíněném roce.

Nenechte se mýlit, Pokrovač se i v následujícím roce 2018 dostával na turnaje a sem tam se umístil na placených příčkách (např. HCT 2018/19 - Season 1 - Europe - 1 000$). Nicméně se stále kolísajícím až umírajícím Hearthstonem, proměnou jeho nejvyšší esportové soutěže na Master Tour, která v podstatě odstřihla ne zrovna tak známé a úspěšné hráče a vytvořila spíše elitní klub než zdravou esportovou soutěž, se Pokrovač stejně jako mnoho ostatních musel porozhlížet po něčem novém (a bohužel ne, i přes laškování s MTG to tahle legendární karetka nebyla).

A jak už to ve světě her bývá, netrvalo to dlouho.

zdroj: esuba

Přirozená migrace k jiné hře totiž přišla už v létě 2019 s příchodem TFT (Team Fight Tactics), vydařená kopie Dota Auto Chessu přinášela svěží vzduch do už tak zaběhlých karetních her a chvíli to vypadalo, že by je mohla i nahradit. Avšak nejspíše pro ne tak velký zájem fanoušků a dosti nepřehledné zápasy, ve kterých bylo prostě těžké sledovat devět zároveň hrajících soupeřů, se obliba TFT a dalších Auto Chess her vytratila. Což vytvořilo skvělou možnost pro vstup něčeho nového. Něčeho, co bude stavět na starých principech, ale zároveň je přizpůsobí k hraní v roce 2020. Něčeho, jako Legends of Runeterra (LoR), hra ideální pro hráče, jako je Pokrovač.



Jasně, chápeme, můžeme spekulovat o tom, zda je LoR úspěšnou hrou na dnešní poměry, ale pokud ji srovnáme v žánrovém měřítku karetních her, zamyslíme se nad potenciálem esportu a možnou podporou Riot Games, budoucnost najednou nevypadá tak černě. Je tedy otázka, zda Mikuláše doopravdy zaujala samotná hra, nebo její potenciál. Ze zkušenosti totiž víme, že profesionálním hráčům podobných her nejde ani tak o pěknou grafiku, jako o mechaniky hry samotné. I výše zmíněný Standa Cífka totiž jednou zmínil, že mu vlastně o ty obrázky vůbec nejde a pokud by na kartách byl jen holý popis bez stylizace, on sám by v tom neviděl rozdíl.

zdroj: twitch



Přechod Pokrovače se tak z TFT na LoR stejně jako z HS na TFT stal velice přirozeným. Hra na první pohled zaujme podobným bojem, jako má MTG a zdokonaleným mana systémem jako v HS. Nástup do této hry tak pro Mikuláše nebyl ničím složitým a v řádech dnů spíše než týdnů si osvojil všechny herní mechaniky, čímž se dostal na vrchol reálného žebříčku. Právě Pokrovač totiž dokázal už dvakrát jako první hráč planety pokořit "Master Rank" (nejvýše dosažitelný) a ukázat tak nevšední dominanci v této karetce od Riot Games.



A právě tuto dominanci, situaci okolo vstupu do Twitch Rivals a samotný turnaj si blíže rozebereme v příštím dílu "Legendy Esportu".