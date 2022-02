Loupež jako z filmu. Neznámý pachatel ukradl kartičky Pokémon za pět milionů

Policie v Minnesotě má na krku velkou karetní loupež. Neznámý pachatel se vloupal do obchodu se sběratelskými předměty a ukradl kartičky Pokémon v hodnotě 250 tisíc dolarů, tedy zhruba 5 milionů 400 tisíc korun.

Loupež navíc provedl velmi razantním způsobem, namísto opatrného postupu zkrátka proboural zeď obchodu. Dle slov nešťastného majitele prodejnu Punch Out Gaming ve městě Forest kompletně vybílil. Navzdory brutálnímu způsobu vniknutí se mu povedlo vyhnout se spuštění jakéhokoli alarmu. Bezpečnostní kamery ale zachytily jeho maskovanou tvář.

Nope, this isn’t a scene out of Ocean’s Eleven.



It’s a thief breaking into a Forest Lake gaming store by busting a hole through the wall.



Store owner says $250,000 in Pokémon merchandise was stolen. pic.twitter.com/u67HVaSBFw