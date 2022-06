Majitelé Overwatch dostanou zdarma Founders Pack DLC pro druhý díl

Na včerejší akci Microsoft & Bethesda Showcase se překvapivě objevily i dvě hry od Blizzardu, Diablo IV a Overwatch 2. Zatímco ta první jmenovaná ukázala pátou hratelnou třídu, tedy nekromanta, a extenzivní záběry z hraní, ta druhá kromě CGI traileru zveřejnila termín vydání předběžného přístupu.

Ten započne 4. října letošního roku a Overwatch 2 bude na rozdíl od svého předchůdce free-to-play titulem, který na svých hráčích hodlá vydělávat především skrz prodej kosmetických mikrotransakcí. V den vydání by měla být k dispozici minimálně jedna nová hrdinka, Junker Queen, která se předvedla v novém traileru, a také DLC jménem Founders Pack.

