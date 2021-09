Mistrovství světa v Hearthstone je naplánováno na prosinec

Pokud jste se už nemohli dočkat nějakého špičkového kompetitivního Hearthstonu, pak má pro vás Blizzard skvělou zprávu. Oznámil totiž mistrovství světa v této online karetní hře.Hearthstone World Championship 2021 se odehraje ve dnech 18. a 19. prosince s osmi nejlepšími hráči z celého světa. Utkají se o celkovou hodnotu výhry 500 tisíc dolarů a místo v hale šampionů, oznámil Blizzard.

SAVE THE DATE!



The Hearthstone 2021 World Championship will take place December 18-19!https://t.co/LyxZEByWn1