Mobilní Apex Legends nabídne obsah, který v tom původním není

Apex Legends patří mezi stabilně populární tituly pro streamery i hráče. Battle royale od Respawnu nalákalo své publikum nejen free-to-play dostupností, ale především zábavnou hratelností, která se brzy rozšířila na množství platforem včetně Switche.

V současnosti probíhá beta test Apex Legends Mobile, které dostanou značku na zařízení s iOS a Androidem. Jak to podle nových informací vypadá, budou v této verzi hry prvky, na které ta "plnohodnotná" pořád ještě čeká.

Apex Mobile dropped a ton of features in the 4th beta:



- 6v6 Team Deathmatch

- 3v3 Arenas

- Exclusive Legend Perks

- Kings Canyon POIs for Multiplayer

- Quick 10 squad matches (30 players)

- Permanent Ranked Mode

- Loot packs



This is more content than our Apex. pic.twitter.com/rxn0hKR86X