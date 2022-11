Multiplayerový režim pro The Last of Us zřejmě nabídne battle pass

Možná si ještě vzpomenete, že The Last of Us: Part II mělo po vzoru svého předchůdce nabídnout i multiplayerový režim Factions. Studio Naughty Dog se ale posléze rozhodlo věnovat veškeré síly příběhovému režimu s tím, že v budoucnosti vyjde samostatný multiplayerový titul. To Neil Druckman ostatně potvrdil i na letošním Summer Game Festu, kde došlo k odhalení The Last of Us: Part I.

Z nabídek pracovních pozic, které studio v nedávné minulosti vypsalo, vyplývá, že by nové Factions (což prozatím není oficiální název, jméno vychází z multiplayerového módu pro první The Last of Us) měly využívat free-to play model. Indicií, že tomu tak skutečně bude, je i angažmá Anderse Howarda.

Ten v minulosti působil v Epicu při vývoji Fortnite, kde se především staral o vytvoření monetizační strategie, konkrétně o implementaci battle passu. Nyní se tedy spekuluje o tom, že by stejnou roli měl sehrát i v případě multiplayerového The Last of Us.

Naughty Dog zatím chystanou hru nijak nekomentuje a neviděli jsme z ní prakticky nic nad rámec jednoho artworku. S ohledem to, že od vydání The Last of Us: Part II uplynuly už více než dva roky není přehnaně optimistické očekávat, že by se další zprávy o chystané hře mohly objevit třeba už na letošních Game Awards. Ty proběhnou 8. prosince.