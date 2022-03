Nadeshot se chce vrátit k profesionálnímu hraní

Třicetiletý zakladatel a výkonný ředitel organizace 100Thieves Matthew Haag, známý pod přezdívkou Nadeshot, plánuje návrat do esportu. Bývalý profesionální hráč Call of Duty by se rád zapojil do rostoucí scény univerzitních klání.

NCAA Esports, tedy univerzitní liga ve spojených státech, rok od roku roste a jen za uplynulý rok vzniklo na padesát nových týmů pro hraní Call of Duty, do nichž se připojila celá řada profesionálních hráčů. Nadeshot, který v minulosti figuroval jako kapitán týmu OpTic Gaming, chce patřit mezi ně.

Since I dropped out of college in my sophomore year, does that mean I still have NCAA eligibility? I’m trying to be the first 30 year old D1 Esports player. Call of Duty or Valorant is the only question. Any schools got a full ride for me? Shoutout @TheRealJRSmith