Náhodně objevený glitch umožňuje bořit rekordy. Metal Gear Solid lze dohrát pod půl hodiny

Speedrunning je velmi specifickou součástí profesionální herní scény. Lámání rekordů v co nejrychlejším průchodu hrami má pevně stanovená (a často docela komplikovaná) pravidla toho, co je povoleno a co ne a velmi často se dosažené časy překonávají o pouhé vteřinky.

Komunitu hráčů, kteří se zabývají co nejrychlejším absolvováním prvního Metal Gear Solidu nyní ohromil objev hráče s přezdívkou Boba. Tomu se úplně náhodou podařilo najít chybu, díky níž lze uspořit solidní množství času.

last night i broke metal gear

get rekt speedrunners pic.twitter.com/6tqhBvP5LA — boba (@boba_witch) August 15, 2021

Zjistil totiž, že v lokaci Communication Tower A je možné najít glitch, díky kterému není nutné vystoupat celých 23 pater až nahoru. Bobovi se ale podařilo docílit toho, aby stráže stříleli na Snakea už v polovině a spustili tím další fázi hry.

Speedrunneři následně potvrdili, že se nejedná o jednorázovou záležitost a glitch je možno využívat opakovaně. Objevili dokonce i spolehlivější způsob k jeho spuštění za pomoci granátu. Celkem je tímto způsobem možno ušetřit neuvěřitelné dvě minuty.

Samozřejmě už došlo k pokoření dosavadního světového rekordu, speedrunner NickRPGreen už stihl natočit průchod, který má pod půl hodiny (s pravidly PC Any% Very Easy). Zároveň dodává, že se tento rekord určitě dá ještě vylepšit, protože průchod nebyl úplně dokonalý.