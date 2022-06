Největší hity od Riot Games míří do Game Passu

Na včerejší akci Microsoft & Bethesda Showcase se překvapivě objevilo také pásmo her od studia Riot. League of Legends nebo Valorant sice nepředvedly konzolové verze, i tak ale došlo na velmi zajímavé oznámení. Hry od Riotu se totiž již tuto zimu objeví v nabídce předplatného Game Pass na PC a mobilních platformách.

Jedná se například o League of Legends, přičemž ve verzi pro Game Pass budete mít rovnou odemčeny všechny šampiony. Těch je v současné době více než 160, tím ale dobré zprávy nekončí. Riot totiž také slibuje, že předplatitelé Game Passu budou mít každého nového šampiona k dispozici hned v den jeho vydání.

Stejný přístup dostane i mobilní League of Legends: Wild Rift a jeho více než 80 šampionů, v karetní Legends of Runeterra zase předplatitelé dostanou rovnou odemčený Foundation Set. Další hrou, která rozšíří nabídku Game Passu, je Teamfight Tactics. V předplatném dostanete zdarma přístup k Tier One Little Legend avatarům.

Nabídku pak uzavírá týmová akce Valorant a ani ta nepřijde do Game Passu s prázdnou. Předplatitelé dostanou dle očekávání rovnou všech 18 aktuálně dostupných agentů a stejně jako v případě předchozích her budou mít k nově vydaným postavám okamžitý přístup.

Pro většinu uvedených her také platí, že předplatitelům Game Passu nabídnou bonusové XP při hraní.